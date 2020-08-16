阿利安5型火箭 成功送通訊衛星上軌道

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎15日電） 阿利安太空公司表示，從南美洲法屬圭亞那發射升空的阿利安5型火箭，今天成功將兩枚通訊衛星送上軌道。

阿利安太空公司（Arianespace）在聲明中表示，這枚阿利安5型火箭（Ariane 5）於格林威治時間22時04分，自南美洲法屬圭亞那（French Guiana）海濱城市庫魯（Kourou）升空，該市是歐洲太空總署（European Space Agency）位於南美的太空中心。

阿利安太空公司表示，這枚阿利安5型火箭上載有兩枚衛星，這兩枚衛星分屬政府間聯盟Intelsat和日本廣播衛星系統股份有限公司（Broadcasting Satellite System Corporation ）所有，兩枚衛星稍後成功被送上軌道。

該公司並說，他們還部署了一輛可與衛星對接的維修車在軌道上。

這次的發射，是自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發、3月暫停所有在庫魯的行動以來，阿利安太空公司第一次火箭發射。這次的發射原訂7月28日進行，但為了進行更多「技術檢查」而第1次延期。

第2次延期則是因為液氫罐「一個感應器的意外狀況」所致，13日再因不利的風況而第3次延期。

© 2020 AFP