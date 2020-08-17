不讓川普妨礙郵寄投票 在野黨啟動法律戰

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（法新社華盛頓16日電） 美國總統川普傾向刪減郵政管理局資金，在野的民主黨擔心這會延誤總統大選的郵寄投票運作。聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西今天號召議員儘快返回華府，表決一項保護郵政服務的法案。

基於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，估計11月3日總統大選將有數以百萬計選民采郵寄投票，川普卻傾向阻止撥付更多資金給已很缺錢的郵政管理局（USPS）。

裴洛西（Nancy Pelosi）今天號召國會議員結束暑休，儘快返回華府表決一項保護郵政服務的法案。

裴洛西與同黨盟友舒默（Chuck Schumer）也呼籲川普指派的新任郵政管理局局長德喬伊（Louis DeJoy）出席緊急聽證會作證。

他們說，德喬伊是川普企圖在選舉中作弊的幫兇，因為德喬伊推出一系列異動措施，使得郵件寄送標準下降。

進步派的民主黨籍聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）接受媒體訪問時說：「這是美國民主危機。」

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，如果民主黨準備好在振興方案上達成協議，就可以獲得更多郵政服務資金。

美國郵政勞工工會（American Postal Workers Union）主席戴蒙斯坦（Mark Dimondstein）說，川普「想讓郵政服務陷入匱乏，不讓民眾投票，這很可恥」。

郵政勞工工會曾表示，郵政勞工近期加班時數已有減少，先前有4萬名勞工必須為防疫接受隔離，導致郵務延宕。

© 2020 AFP