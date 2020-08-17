全球新冠肺炎近2172萬例確診 不治破77萬

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（法新社巴黎17日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間17日11時（台灣17日晚間7時），全球至少77萬429人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2171萬9870人染疫。

從去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1339萬9500人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球14日通報新增4222人死亡及22萬5457起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（941死）、巴西（620死）、美國（596死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬52人病故、540萬4115例確診，至少183萬3067人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬7852人喪生、334萬197人染疫）、墨西哥（5萬6757人喪生、52萬2162人染疫）、印度（5萬921人喪生、264萬7663人染疫）及英國（4萬1366人喪生、31萬8484人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（80人）、西班牙（61人）、英國（61人）及義大利（59人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4849例確診，其中4634人死亡，以及7萬9603人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計24萬1679死、617萬6016例確診；歐洲累計21萬592死、352萬6872例確診；美國和加拿大累計17萬9115死、552萬6154例確診。

亞洲累計8萬568死、401萬3085例確診；中東地區累計3萬2393死、133萬1036例確診；非洲累計2萬5628死、112萬910例確診；大洋洲累計454死、2萬5798例確診。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP