剛果貝尼地區動亂 民兵殺害12人

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（法新社剛果貝尼16日電） 非洲國家民主剛果國內東部的貝尼（Beni）地區官員今天表示，過去3天當地已有12人遭惡名昭彰的民主同盟軍（Allied Democratic Forces）殺害。

剛果政府長年在東部的貝尼與各種武裝團體惡戰。

主要為穆斯林的民主同盟軍（Allied Democratic Forces）最早在1990年代始於烏干達，剛果北基伍省（North Kivu）的貝尼地區2014年以來已有超過1000平民遇害，大多要歸咎民主同盟軍。

當地行政長官基布瓦那（Donat Kibwana）告訴法新社，民主同盟軍15日晚間攻擊一處姆文達（Mwenda）村的軍方據點，殺害8人。姆文達村長奇維里（Eteni Kimwele）表示，遇害者為4男4女。

奇維里說：「攻擊是民主同盟軍所為。」他還說村民已紛紛逃離。

貝尼的副行政首長奇凡薩加（Richard Kivanzanga）告訴法新社，14日另有4個農民在附近的穆包（Mbau）農村被殺。

剛果政府軍15日與民主同盟軍在克波洛（Kpolowu）村發生衝突。軍方發言人穆路夏迪（Antony Mualushayi）表示，政府軍2受傷，擊斃對方2人。

© 2020 AFP