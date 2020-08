廣告 繼續瀏覽後續

(法新社倫敦16日電) 今天出爐的研究顯示,英國政府為了救經濟實施的「吃外食救經濟」(eat out to help out),對遭疫情重創的這個產業產生實質幫助效果。

「吃外食救經濟」計畫下,民眾在8月份的周一至周三上餐廳吃飯,可享5折、每人最高10英鎊折扣。

經濟和商業研究中心(CEBR)分析顯示,儘管受到疫情影響,這項計畫仍提升外食人數,年增超過1/4。

CEBR分析數據顯示,8月的頭兩個星期,實施優惠的那幾天,外食客增加26.9%。

分析報告說,這項計畫將讓英國朝回歸正常跨出一大步。

© 2020 AFP