單局連4人開轟 白襪敲昏紅雀

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（法新社芝加哥16日電） 美國職棒大聯盟MLB白襪在今天比賽的5局下半，展現連4名打者開轟的驚人火力，最終以7比2擊敗紅雀。

芝加哥白襪今天主場迎戰聖路易紅雀，前4局打完，白襪1比0領先。紅雀5局下半換上這場比賽第1任後援投手拉米雷斯（Roel Ramirez），這是他生涯首度在MLB登板投球。

紅雀菜鳥投手拉米雷斯上場後，雖先三振羅伯特（Luis Robert），但被連續敲出兩支安打，兩出局後，拉米雷斯保送安德森（Tim Anderson），接着被蒙卡達（Yoan Moncada）轟出3分炮，隨後又被葛蘭多（Yasmani Grandal）、阿布瑞烏（Jose Abreu）、希梅內斯（Eloy Jimenez）接連揮出陽春炮。

拉米雷斯只投0.2局就被敲出4支全壘打在內的6支安打，丟掉6分自責分黯然退場。

白襪5下這波單局連4支全壘打的攻勢，讓他們追平MLB的單局「4連轟」紀錄，這也是史上第10次出現這樣的畫面。

這次的單局「4連轟」是白襪隊史的第2次，他們在2008年8月14日對上堪薩斯皇家的時候，湯米（Jim Thome）、柯耐可（Paul Konerko）、亞歷塞依・拉米雷斯（Alexei Ramirez）、烏力貝（Juan Uribe）也曾聯手締造單局「4連轟」紀錄。

紅雀的拉米雷斯今天成為至少是1901年以來，第9位初登板就被揮出4轟以上的投手，更是首位初登板就在單局被連擊4支全壘打的投手。

© 2020 AFP