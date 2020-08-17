市場關注美中關係和美振興方案 亞股走勢分歧

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（法新社香港17日電） 亞洲股市今天在投資人關注美中關係緊張，以及華府國會議員遲未通過美國亟需的新紓困振興方案下，走勢分歧。

分析師表示，市場對於美中原訂15日舉行的第一階段貿易協議檢討會議推遲的消息反應不大，儘管川普不斷對北京放話，甚至警告可能把矛頭轉向阿里巴巴在內的中國科技企業。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「目前為止，沒有跡象顯示貿易協議不保，這次檢討會延期被視為允許中擴大採購美國農產品，在疫情對貿易帶來衝擊下，中國採購美國農產品的進度落後。」

此外，美國新疫情紓困振興方案目前還在國會卡關。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「儘管振興方案似乎停滯不前，市場看來認為重大財政振興方案終究會通過。」

香港恆生指數收漲0.65%。中國股市也在北京當局挹注金融市場大量資金下走高，上海綜合股價指數收盤大漲2.34%。

日股日經指數今天收跌0.83%；新加坡海峽時報指數收跌0.38%；澳洲股市收跌0.81%；台北股市收漲1.26% 。(譯者：劉淑琴/核稿：陳政一)

© 2020 AFP