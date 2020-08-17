歐盟將召開緊急峰會 討論白俄羅斯政治危機

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（法新社布魯塞爾17日電） 歐洲聯盟（EU）今天表示將在19日召開緊急峰會，討論白俄羅斯9日總統大選後爆發的民眾抗議政治危機。

英國政府今天則說，他們不承認「造假的」白俄羅斯總統大選結果，並譴責明斯克（Minsk）當局對示威者的嚴厲鎮壓行動，還威脅將對施暴者加以制裁。德國今天也揚言支持歐盟擴大對白俄羅斯制裁。 立陶宛今天證實，鄰國白俄羅斯已開始在西部邊境進行軍事演習，立陶宛和北大西洋公約組織（NATO）盟邦也正在密切觀察情勢，但「今日並未見到白俄羅斯帶來軍事威脅」。

立陶宛國防部長卡羅布利斯（Raimundas Karoblis）透過聲明告訴法新社：「我們正目睹白俄羅斯努力讓情勢升溫，並想辦法發展一套所謂國外威脅的說法。…我可以證實，白俄羅斯確如昨天宣布，今天開始在鄰近與立陶宛和波蘭邊界進行軍演。」

白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天對支持群眾發表演說時，指控北約在立陶宛和波蘭靠近白俄羅斯西部邊界區域擴大軍事部署。白俄羅斯國防部昨天並宣布，17至20日將在格羅德諾（Grodno）地區舉行軍演。

歐洲理事會（Euopean Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天在推特宣布，歐盟領袖將在格林威治時間19日12時召開視訊會議討論白俄羅斯問題。他寫道：「白俄羅斯民眾有權利決定他們的未來和自由選出他們的領導人。暴力對待示威者不為人所接受，也不被允許。」

歐盟部長14日已同意列出對白俄羅斯實施新一輪制裁的目標清單。德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）今天又說，應考慮對白俄羅斯採取更強力措施。他表示：「我們當然正在考慮是否將制裁擴大到其他領導人物。」。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天則說：「這場造假的總統大選過後，白俄羅斯當局採用暴力打壓和平的支持者，全世界都驚恐目睹。英國不接受這個選舉結果。」

拉布並表示，英國支持應由歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe）對白俄羅斯總統大選進行調查，且「英國將與國際夥伴合作制裁應負責的人，並追究白俄羅斯當局的責任」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2020 AFP