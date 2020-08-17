民調：1/3秘魯人民認為總統處理疫情不當

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（法新社利馬17日電） 根據共和報（La Republica ）昨天公布的一項調查，1/3的秘魯人民認為總統畢斯卡拉處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不當，此數據是上一次調查結果的近2倍。

這項由秘魯研究所（Institute of Peruvian Studies）所做的調查發現，31%受訪者表示畢斯卡拉（Martin Vizcarra）對2019冠狀病毒疾病疫情處理得「不好或非常不好」，46%的人認為畢斯卡拉表現普通，而覺得「好或非常好」的人佔23%。

拉丁美洲國家中，秘魯染疫病故人數位居第3高，僅次於巴西及墨西哥；確診數則是僅次巴西，為疫情第2嚴重國家。

有3300萬人口的秘魯迄今累計超過2萬6280人病歿，超過53萬5000人染疫。

秘魯在3月16日至6月30日實施嚴謹隔離政策時的調查結果顯示，17%秘魯人民不滿畢斯卡拉對疫情的處理方式，48%的人認為表現普通，而表示「好或非常好」的人民有35%。

最新的調查是於8月1日至12日進行，利用電話訪問1219名秘魯民眾。調查顯示，有2/3的受訪者認為疫情擴散應歸咎於秘魯人民不遵守政府的防疫措施。

66%的民眾表示，「人民不負責任」是疫情持續延燒的主因；15%的人表示是「政府無能」。另有18%民眾認為需要花上好幾個月的時間才能解決這個危機。

畢斯卡拉的支持率下降10個百分點，來到56%，而不支持率上升到40%，比秘魯研究所6月的數據高了9個百分點。

© 2020 AFP