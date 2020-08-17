法國賽諾菲集團收購美國生技公司

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（法新社巴黎17日電） 法國製藥巨擘賽諾菲集團今天宣布，敲定以36.8億美元（約新台幣1082億元）收購美國生技公司Principia Biopharma的協議，將強化公司在自體免疫及過敏性疾病等領域的研究能力。

賽諾菲集團（Sanofi）透過聲明表示，將收購Principia Biopharma所有流通股票，每股100美元（約新台幣2941元），即股權總值約36.8億美元。

賽諾菲自2017年起便與總部設於美國舊金山的Principia Biopharma合作，取得全球專屬授權，發展和行銷包括治癒多發性硬化症（Multiple Sclerosis，簡稱MS）與中樞神經系統疾病BTK'168等病症的藥品。

賽諾菲集團執行長哈德遜（Paul Hudson）表示：「完整所有權… 能消除這項首要發展項目的複雜性，並簡化未來的商業化。」

Principia Biopharma執行長巴伯勒（Matin Babler）則表示，公司希望在完成合並後，發展「完整組合」的相似藥物，治療受「免疫介導疾病」所苦病患體內不同的器官系統。

賽諾菲集團表示，預計於今年10月至12月間完成這筆交易。

© 2020 AFP