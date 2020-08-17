泰國Q2經濟萎縮 創20多年以來最慘

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（法新社曼谷17日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創泰國經濟命脈觀光業，泰國第2季經濟創20多年前亞洲金融風暴以來最大萎縮幅度。

儘管泰國是中國以外，於今年1月首個出現確診病例的國家，但目前累計僅3300人染疫、58人病故，大致上已經度過疫情最嚴峻的階段。

但因應疫情祭出的封鎖措施，使泰國經濟陷入停擺狀態。根據泰國國家經濟暨社會發展局（NESDC），第2季經濟較去年同期萎縮12.2%。

國家經濟暨社會發展局秘書長托薩蓬（Thosaporn Sirisumphand）說，疫情爆發「造成我們的經濟萎縮12.2%，幅度低於冬蔭功危機期間的水準」。由於亞洲金融風暴源於泰銖貶值，因此也被稱為「冬蔭功危機」，當年泰國第2季經濟萎縮12.5%。

國家經濟暨社會發展局預測，2020年泰國經濟萎縮7.5%。

新加坡凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家霍姆斯（Alex Holmes）說，泰國經濟萎縮幅度「未比區域部分國家慘烈」，他指出新加坡、馬來西亞和菲律賓的數據更慘。

他告訴法新社，但「由於泰國仰賴觀光業，前景仍是此區域中最糟糕的國家之一」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP