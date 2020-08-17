疫情橫掃 全球主要經濟體第二季GDP空前萎縮

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（路透社巴黎17日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情橫掃全球經濟，除了中國擺脫經濟衰退外，世界大多數主要經濟體在第二季陷入空前萎縮。

以下是世界主要經濟體第二季國內生產毛額（GDP）與上一季相比的變化。除非另有說明，數據來自國家統計機構。

● 日本

日本在5月中宣布，已經陷入衰退（連續兩季經濟萎縮）。日本繼2019年第四季國內生產毛額萎縮1.9%後，2020年第一季的國內生產毛額萎縮0.6%。

受到疫情加深長期以來經濟困境，日本這個世界第三大經濟體今天宣布，4到6月國民生產毛額進一步萎縮7.8%，是歷來最差表現。

● 英國

英國今年前兩季遭受歐洲最嚴重經濟衰退，也創下歐陸染疫不治人數最多紀錄。英國GDP在第一季萎縮2.2%後，第二季更萎縮20.4%。

● 德國

德國這個歐洲最大經濟體受疫情衝擊雖然沒有鄰國嚴重，但在第一季GDP下滑2%後，第二季也萎縮10.1%。

德國經歷2008年金融危機後，曾在2009年第一季創下GDP下滑4.7%的新低紀錄。

● 法國

法國這個歐元區第二大經濟體因疫情而採取的封鎖措施後比德國更長、更嚴格。法國GDP在第一季下滑5.9%後，第二季下滑幅度更大，達13.8%。

法國在1968年5月發生大罷工，對季度產出的打擊是有史以來最嚴重。

● 義大利

義大利經濟成長很早就受到疫情衝擊，境內最富裕的倫巴底大區（Lombardy）更是疫情重災區。義大利第一季國內生產毛額下滑5.4%，第二季更萎縮12.4%。

● 西班牙

西班牙國內生產毛額在第一季下降5.2%後，第二季進一步萎縮18.5%，主要是旅遊業營收下滑60%，出口減少1/3。

● 歐元區

歐元區GDP第一季下滑3.6%後，第二季更衰退12.1%，第二季數據是歐盟統計局（Eurostat）自1995年開始編製成長數據以來，「迄今」最嚴重衰退。

● 美國

經濟合作暨發展組織（OECD）公布的數據顯示，世界最大經濟體美國第一季GDP下滑1.3%，第二季更下滑9.5%。

美國政府公布的第二季經濟成長，摺合為年率是負32.9%。

● 中國

全球第二大經濟體中國可能是疫情發源地，但因嚴格封鎖措施，使得中國在很大程度上遏阻疫情傳播，也讓工廠重新開工，得以避免經濟衰退。

中國經濟在第一季下滑10%後，第二季反彈成長11.5%。儘管如此，中國今年的經濟成長將遠低於近年來的快速成長。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP