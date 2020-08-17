白俄羅斯總統挑戰者表明 願暫代國家領袖

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（法新社明斯克17日電） 白俄羅斯昨天爆發總統大選後最大一場群眾示威，首都街頭湧現數十萬民眾抗議總統魯卡申柯藉舞弊勝選。他的主要競選對手季哈諾夫斯卡婭今天說，自己準備好暫代國家領導人。

目前流亡鄰國立陶宛的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）透過一段影片表示：「我原本沒想要成為政治人物。但天意將我推上對抗專制和不公義的前線。我準備好接下責任，在這段時期擔任國家領導人。」

掌權26年的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）宣稱在9日總統大選贏得80%的選票，引發白俄羅斯連日出現民眾街頭示威，抗議活動在昨天達到高峰，首都明斯克（Minsk）街頭湧現約20萬人。

37歲的季哈諾夫斯卡婭是政治新手。由於包括她丈夫在內的反對派總統人選一一被捕入獄，她才出馬和魯卡申柯競爭。

季哈諾夫斯卡婭敗選後指控魯卡申柯舞弊，並要求重新選舉。她上周離開白俄羅斯前往立陶宛，據她盟友的說法，是因為受到魯卡申柯政府施壓。

季哈諾夫斯卡婭在流亡期間持續呼籲民眾上街示威，並要求為警方暴力鎮壓抗議民眾伸張正義。她也要求魯卡申柯下台，但當時並不清楚她是否願意接下總統職務。

不過，季哈諾夫斯卡婭今天在影片中說，她願意擔任國家領袖，是「為了讓全國冷靜下來...如此我們才能釋放所有政治犯，並儘快準備舉行新總統選舉所需的法律架構和條件」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2020 AFP