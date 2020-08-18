加拿大財長請辭 與總理抗疫爭執又爆道德醜聞

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（法新社渥太華17日電） 加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）在爆發道德醜聞之後，又傳與總理杜魯道之間為疫情預算支出意見相左，今天宣布請辭。

自2015年起擔任財長的莫諾在記者會中表示，他已當面告知杜魯道（Justin Trudeau），他不再參與下次大選；另外，新財長須具長期遠見。

莫諾並說，他希望能轉任經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長之類的工作。

過去一周來，加拿大媒體報導，莫諾與杜魯道據稱對於如何重振因疫情受創的經濟，看法分歧，兩人關係出現裂痕。加國政府預算赤字已飆升至3400多億加元。

利益衝突暨倫理監督專員迪昂（Mario Dion）也針對莫諾與慈善團體WE Charity之間關係展開調查。

杜魯道政府於6月25日宣布簽訂高達9億加幣（約新台幣195億元）的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）計畫，原意是要補貼因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難以找到暑期工作的學生。

隨後遭踢爆WE Charity與杜魯道家族關係密切，曾支付鉅額酬金給其家人。

法新社報導，莫諾的2個女兒也與WE Charity有關，其中一人受雇於這個慈善機構。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP