去海灘先用手機App畫位？里約民眾：有沒有搞錯

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（法新社裡約熱內盧17日電） 里約熱內盧當局今天表示，市長克里維拉已放棄一項要求民眾透過手機App預定海灘位置的計畫。這項旨在防止新型冠狀病毒擴散的計畫，已淪為各方揶揄的大笑話。

克里維拉（Marcelo Crivella）一周前提出這項計畫，表示市內所有海灘若要完全重啟，就得在海灘上清楚畫分區塊，以利民眾保持社交距離。

里約熱內盧海灘就是因為對外一律免費而知名，如今欲用手機App來嚴格把關，引發批評之餘，也招致網友排山倒海的譏笑，紛用迷因奚落市長的點子。

市長辦公室今天透過電子郵件告訴法新社說：「市政府已聽到各方批評，決定放棄這項在海攤上畫分區塊的計畫。為避免群聚，民眾將不得為了休閑而坐在海邊。」

克里維拉昨天表示，市政府曾進行民調，結果發現「民眾不認為這項計畫可行」。

巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續肆虐，目前已奪走逾10萬8000條人命，數字高居全球第2，僅次於美國的17萬。里約當局自3月起便封鎖所有海灘以遏止疫情延燒。

里約熱內盧州迄今通報近1萬5000人病歿，是巴西疫情第2大重災區，僅次於聖保羅。（實習編譯：林岳鋒/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP