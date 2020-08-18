川普抨擊拜登：企圖執行瘋狂社會主義政策

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（法新社密爾瓦基17日電） 美國民主黨全國代表大會今天以線上方式如火如荼展開之際，總統川普不忘再對即將獲民主黨正式提名的前副總統拜登開炮，稱拜登與搭檔賀錦麗企圖執行「瘋狂的社會主義政策」。

由於民主黨即將正式提名77歲的前副總統拜登（Joe Biden）為總統參選人，現任總統川普無視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情顧慮，策畫在威斯康辛州和緊鄰的明尼蘇達州發起競選活動。

川普今天搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）先後飛往明尼蘇達州曼卡托（Mankato）和威斯康辛州奧斯科施（Oshkosh），並對聚集在機場停機坪的支持者發表演說。

川普指控拜登和競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）企圖執行「瘋狂的社會主義政策」。

川普說：「這是我們歷來舉辦過最危險的一場選舉。會變成另一個委內瑞拉。如果他們選贏的話，會變成一個非常大規模的委內瑞拉。」

他說：「唯一會讓我們輸掉這場選舉的方式，就是做票。」

民主黨舉辦全國大會之際，川普企圖限制郵寄投票，點燃外界怒火。他在沒有證據的情況下堅稱郵寄投票會助長做票，揚言阻撓郵政管理局（USPS）獲得更多資金，然而民主黨人表示，這筆錢是郵政單位處理數百萬張選票的急用金。

民主黨全代會原訂在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行4天，不過受到疫情影響，幾乎完全改采線上方式舉行。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP