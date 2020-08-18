疫苗研發儼然新淘金熱 專家示警小心泡沫化

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（法新社巴黎18日電） 在尋找2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗競賽中，從投資者角度來看，生技業似乎成為新的淘金熱，可望帶來令人眼花繚亂的回報，但分析師警告，這種欣欣向榮情勢可能被誇大。

根據世界衛生組織的資料，目前正有約168支潛在疫苗正在研發中，更有數不清的公家和民間資金投入研究。

結果，小型、創新生物科技新創公司的股價在最近幾個月上漲至令人眼花繚亂高價。這些新創公司和製藥巨頭競爭，希望發展出一種能在全世界接種用來對抗疫情，並使全球數十億人的生活恢復正常的製劑。

例如美國生技公司莫德納（Moderna）研發的候選疫苗正處於第三期臨床試驗，也是監管部門批准前的最後一階段，從今年年初以來，公司股價已飆升250%。

其他沒那麼知名的公司，如美國藥廠因諾維歐（Inovio）或美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）表現更好，股價分別飆升至令人眼花繚亂的350%和3500%。

像德國生技公司CureVac這樣的小公司，上周在美國那斯達克股票市場掛牌上市，目前市值已經飆升到超過100億美元。

不過，分析師警告，這一類投資仍存在高風險，和先前的其他股市泡沫一樣，可能很快就會破滅。

紐約米謝特金融服務公司（Meeschaert Financial Services）的投資組合經理佛洛凱（Gregori Volokhine）說：「當你購買生技股時，就像買樂透彩券一樣。」

佛洛凱說：「總有一些投資者想要大賺一票。網路泡沫、太陽能、電動車以及當今的COVID全都一樣。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP