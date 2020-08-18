蘋果下架電玩要塞英雄 開發商申請禁制令反擊

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山17日電） 蘋果公司（Apple）上周將熱門電玩遊戲「要塞英雄」（Fortnite）下架，遊戲開發商Epic Games今天向法官提出請求，聲稱蘋果是因Epic Games質疑App Store收費政策才施以報復。

Epic Games提出一項暫時禁制令的請求，指蘋果上周將「要塞英雄」從線上商店App Store下架後，通知Epic Games將終止其修改蘋果作業系統驅動裝置軟體所需工具的權限。

Epic Games表示，少了這些工具，就無法生成旗下遊戲引擎Unreal Engine的iPhone、iPad或Mac電腦版本，以驅動豐富的圖像。

據Epic Games說法，「要塞英雄」和其他熱門電玩遊戲都是由Unreal Engine驅動。Unreal Engine還有供太空人使用的虛擬實境訓練應用程式，也為「星際大戰」（Star Wars）外傳「曼達洛人」（The Mandalorian ）等電視節目提供視覺特效。

這項禁制令請求主張，蘋果把「要塞英雄」從App Store下架還不夠，更在不相乾的領域攻擊Epic Games整個業務。

Epic Games表示，放任蘋果公司行徑不加制止，將對Epic Games在「要塞英雄」遊戲使用者之間的聲譽造成無法挽回的損害，對Unreal Engine各項獨立業務的未來也是一大災難。

Epic Games要求法官在法院解決這場糾紛前，阻止蘋果把「要塞英雄」從App Store下架，或限制開發人員程式權限。

文件顯示，蘋果告知Epic Games，將在8月28日終止軟體開發工具權限。總部位於加州矽谷（Silicon Valley）的蘋果公司並未立刻回覆記者詢問。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP