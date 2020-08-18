蜜雪兒暗諷川普 大讚拜登誠實又信任科學

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（法新社密爾瓦基17日電） 美國民主黨全國代表大會今天以線上方式展開，前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在會上表示，篤定代表民主黨競選總統的拜登一旦當選，會「說實話並信任科學」。

由於民主黨即將正式提名77歲的前副總統拜登（Joe Biden）為總統參選人，現任總統川普無視2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情顧慮，策畫在威斯康辛州和緊鄰的明尼蘇達州發起競選活動。

蜜雪兒．歐巴馬受邀在民主黨全代會開幕之夜擔任黃金時段發言嘉賓。民主黨全代會原訂在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行4天，不過受到疫情影響，幾乎完全改采線上方式舉行。

蜜雪兒．歐巴馬在預錄的演說摘要中表示，拜登擔任她丈夫歐巴馬（Barack Obama）副手的8年期間，是「絕佳的副總統」。

她說：「我了解喬（拜登）。他是個信仰堅定的正派人士。」

她還表示：「他知道拯救經濟、擊退疫情及領導我們國家需要什麼。」

川普因忽視科學顧問就疫情因應方式所提出的建議而一再遭外界指責。蜜雪兒．歐巴馬今天藉機暗諷川普：「他（拜登）會說實話，並信任科學。」

蜜雪兒．歐巴馬說：「他（拜登）會擬出睿智的計畫，管理優秀的團隊。他將以一個我們其他人都能認同其生命經歷的人來治理這個國家。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP