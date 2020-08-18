規模6.6淺層地震襲菲律賓中部 至少1人喪生

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（法新社馬尼拉18日電） 美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓中部今晨發生規模6.6淺層地震，居民倉皇逃出家門，建築物和道路受損，至少1人不幸罹難。

警方已確認這名男子的死訊。目前尚未傳出有其他人員傷亡，不過搜救工作仍在進行中。

地震發生在上午8時3分，震源在菲律賓畢科爾區（Bicol）瑪斯貝特島（Masbate Island）東南方68公里處。

目前菲律賓當局已經記錄到14起餘震，最強一起餘震規模為3.5。

貧困的瑪斯貝特島上人口約5萬的城鎮卡坦根（Cataingan）上士克勒門特（Antonio Clemente）說：「許多房屋受損，（地震）真的很強烈。」瑪斯貝特島位於薩馬海（Samar Sea）上震央以西數公里外。

菲律賓貧窮的鄉村地區住家多半是以木頭等輕量材質建造。

菲律賓正苦於對付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫人數激增的問題，全國病例總計逾16萬4000起，各地因應疫情所採取的行動限制也有所不同。

鄰近城鎮帕拉納斯（Palanas）警察局長圭里納（Alvin Guerina）告訴法新社，一座醫院為預防餘震，疏散多名患者，其中包括一名即將臨盆的孕婦。

美國地質調查所稍早表示，這起地震造成人員死亡或受傷的「可能性很低」。

不過美國地質調查所表示：「這個地區近期發生的地震，已造成可能導致死傷的土石流及土壤液化等二級危害。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP