遭前第一夫人蜜雪兒猛批 川普反擊

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（法新社密爾瓦基18日電） 美國前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama）在民主黨全國代表大會上炮轟現任總統川普，形容他「陷入麻煩無法脫身」。川普今天憤而推文回擊，前總統歐巴馬也遭殃。

這次民主黨全代會將提名拜登（Joe Biden）為總統候選人。蜜雪兒在大會首夜的主題演講中，批評川普是個製造分裂的不幸領袖，無法應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及其龐大經濟衝擊等挑戰。

川普直到今天早上才回擊猛攻，同時批評蜜雪兒的丈夫歐巴馬，以及曾擔任歐巴馬兩任副手的拜登。

川普寫道：「拜託有個人去跟@蜜雪兒歐巴馬解釋一下，如果不是你的丈夫歐巴馬做過的好事，川普也不會在這兒，在這棟漂亮的白宮裡。」

「拜登只不過是個無足輕重的人，這樣就能很好解釋他為何很慢才獲得（歐巴馬）冷淡支持。」

川普在疫情導致數百萬人失業前，不斷誇耀美國經濟有多強大。現在他重申情勢正快速改善。

川普推文說：「我的政府和我創造了任何國家歷史上最強勁的經濟表現，改變了走向，拯救了數百萬人命，現在將把經濟打造得更強大、超越以往。工作機會湧進，那斯達克指數已經創下新高紀錄，其餘的都會跟着來。坐下來看好！」

美國總統大選將於11月3日登場，民調顯示，拜登目前支持率領先川普。

共和黨將在下周的全國代表大會提名川普角逐連任。

© 2020 AFP