COVID-19致全球逾77萬死 超過2193萬人染疫

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（法新社巴黎18日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間18日11時（台灣18日晚間7時），全球至少77萬4832人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2193萬6820人染疫。

疫情從去年12月在中國爆發以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1362萬3700人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球17日通報新增4233人死亡及22萬645起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（876死）、巴西（684死）、美國（434死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計17萬497人病故、543萬8325例確診，至少186萬5580人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬8536人喪生、335萬9570人染疫）、墨西哥（5萬7023人喪生、52萬5733人染疫）、印度（5萬1797人喪生、270萬2742人染疫）及英國（4萬1369人喪生、31萬9197人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（80人）、西班牙（61人）、英國（61人）及義大利（59人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4871例確診，其中4634人死亡，以及7萬9642人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計24萬3470死、622萬5679例確診；歐洲累計21萬978死、356萬2495例確診；美國和加拿大累計17萬9562死、556萬567例確診。

亞洲累計8萬1738死、408萬157例確診；中東地區累計3萬2723死、135萬2244例確診；非洲累計2萬5890死、112萬9613例確診；大洋洲累計471死、2萬6072例確診。

© 2020 AFP