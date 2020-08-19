卡特與柯林頓替拜登站台 川普將在白宮接受提名

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（法新社密爾瓦基18日電） 美國總統川普今天說，他下周將在白宮接受共和黨正式提名爭取連任。他的民主黨政敵則加強炮火，批評川普執政一團亂，並稱拜登才是人民必須選出取代川普的總統。

民主黨全國代表大會今天舉行第2天活動，兩位前美國總統皆對現任總統川普開炮。

1977年擔任一任總統的卡特（Jimmy Carter），以及1990年代擔任美國三軍統帥的柯林頓（Bill Clinton ）今天輪番上陣。柯林頓表示，川普入主白宮後讓美國陷入混亂，而不是拿出解決國家危機必備的能力。

根據民主黨全代會主辦單位公布的演講節錄，柯林頓說：「在這種時候，橢圓形辦公室應該是指揮中心，現在卻變成是風暴中心，只有亂象。」

柯林頓說：「只有一件事絕對不會改變，那就是他（川普）一心只想拒絕承擔責任並推卸給別人，他絕對不會勇於擔起責任。」

民主黨陣營舉行4天線上集會，今天正式提名拜登（Joe Biden）為總統候選人，說明為何該由他們推出的候選人取代川普。

川普在民主黨全代會第一天遭受猛烈攻擊，火力最強的是前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬（Michelle Obama），她說川普缺乏擔任總統的性格與能力。

川普在白宮跟記者說：「我覺得這是引起分裂的演說，製造非常嚴重的分歧。」

川普今天稍晚造訪兵家必爭的亞利桑那州時，批評蜜雪兒發表的演說是事先預錄。

川普說：「星期四晚間，我將發表現場演說。」他指的是下星期四（27日），他將在共和黨全國代表大會接受共和黨提名。共和黨全代會也轉至線上舉行。

川普最近幾周說，他將選擇總統官邸白宮或有歷史意義的美國內戰戰場蓋茨堡（Gettysburg）作為接受提名的演說地點，但他今天說已選擇將在白宮南草坪舉行。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP