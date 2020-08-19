哈登37分11籃板力壓保羅 火箭季後賽首戰勝雷霆

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（法新社佛州奧蘭多18日電） NBA火箭的哈登今天轟下37分、抓下11籃板，力壓雷霆差1次助攻就能完成「大三元」的保羅，讓球隊123比108在季後賽首戰擊敗雷霆。

美國職籃NBA西區季後賽首輪，由保羅（Chris Paul）率領的第5種子奧克拉荷馬雷霆，在今天卯上哈登（James Harden）帶領的第4種子休士頓火箭，在這個被認為有機會演出「下克上」戲碼的系列賽，火箭因為衛斯布魯克（Russell Westbrook）右側股四頭肌拉傷缺陣而出現利空。

但火箭在今天比賽開打後，先在哈登單節攻下8分的情況下，以28比20在首節領先。次節在高登（Eric Gordon）砍進14分帶領下，火箭單節轟下40分，在上半場以68比52將領先幅度拉大到兩位數的16分。

下半場開打後，哈登再度接管戰局，在第3節攻下12分，讓火箭104比83，帶着21分領先進到第4節，末節雷霆打出25比19攻勢，可惜前3節落後太多，讓他們反撲不成，最終火箭以15分之差贏球，收下系列賽首勝。

火箭的哈登今天轟下全場最高37分，並抓下全隊最多11籃板，有「雙十」的表現，葛林（Jeff Green）、高登分別贊助22分、21分，板凳出發的麥克里摩（Ben McLemore）貢獻14分，塔克（P.J. Tucker）進帳11分。

賈里納里（Danilo Gallinari）今天攻下雷霆最多的29分，保羅有20分、10籃板、9助攻的「准大三元」成績，亞當斯（Steven Adams）則有17分、12籃板「雙十」表現。

© 2020 AFP