奈及利亞難民無辜 慘遭聖戰士劫掠

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（法新社奈及利亞卡諾19日電） 奈及利亞地方人士與反聖戰士民兵領袖柯洛表示，與所謂伊斯蘭國掛鉤的聖戰士在東北部城鎮擄走數以百計民眾。

柯洛（Babakura Kolo）表示，「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West African Province, ISWAP）的「恐怖分子」，昨天下午橫掃位於查德湖地區（Lake Chad）的庫卡瓦鎮（Kukawa），擄走在難民營避居近兩年後才剛返鄉的居民。

他說：「昨天下午4時許，恐怖分子乘坐22輛卡車襲擊這個村莊，並與駐守的士兵激烈交火。」

依據奈及利亞東北部波諾州（Borno）當局下達的指令，庫卡瓦鎮居民8月2日才剛由軍隊護送返抵家園。

2018年11月庫卡瓦鎮發生血腥屠殺後，居民逃往180公里外的波諾州首府邁杜古利市（Maiduguri），後來一直住在當地難民營。

陪伴村民回到庫卡瓦鎮的當地士紳表示，民眾滿懷着重建家園的期盼返回，「沒想到居然落入叛亂分子的手中」。他又說：「不知道恐怖分子會怎樣對待他們，但希望別傷害他們。」

證實這起綁架事件的安全部門消息來源指出，為了「處理局勢」，今天自邁杜古利市出動噴射戰鬥機，但他沒有透露細節。

10年來衝突不斷，已迫使大約2百萬人逃離家園，當中大多數是來自波諾州北部地區。

許多難民入住位於邁杜古利市髒亂不堪的難民營，仰賴來自國際慈善機構的援助過活。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP