川普中西部搖擺州選情告急 非裔選民成決勝關鍵

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社密爾瓦基19日電） 美國總統大選將於11月3日登場，在疫情肆虐、重創經濟，加上全國掀起反種族主義示威潮之下，尋求連任的川普選情受到極大影響，搖擺州選民力挺拜登，恐讓他跌下白宮寶座。

華爾頓（Oscar Walton）是住在關鍵搖擺州威斯康辛州的非裔美國人，他2016年總統大選沒有投票，是因為他認為希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和川普都未能替他發聲。

但今年2020年11月不一樣，篤定代表民主黨參選的前副總統拜登（Joe Biden）能否粉碎川普的連任美夢，威州第一大城密爾瓦基的非裔選民將扮演關鍵角色。

密爾瓦基市人口僅約60萬，2016年總統選舉的投票數，比歐巴馬競選連任的2012年驟減了約4萬票。

川普在威州僅以2.5萬票勝出，成為他逐鹿白宮之路上斬獲的中西部傳統民主黨票倉州之一。

28歲的華爾頓在密爾瓦基市一處公園說：「這次大選我會去投票。」民主黨原本預定在密爾瓦基召開全國代表大會，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，被迫改為前所未見的線上視訊大會。

身為社工和音樂家的華爾頓說：「老實說，我認為我們必須將川普逐出白宮。」

不同於威州某些鄉村地區，密爾瓦基市人口有40%為非裔，西語裔人士則佔20%。

新型冠狀病毒疫情和經濟危機肆虐美國，為少數族裔帶來特別嚴重的衝擊，抗議警察暴力的示威活動也在全國各地遍地開花。

華爾頓並非受到77歲的政壇老將拜登所啟發，而是不想把票投給川普。

他說：「我的底線在哪？我的意思是，他是個徹頭徹尾的種族主義者。」「像那樣的人…沒有資格治理國家。」

在密爾瓦基市，也有些非裔社群力挺川普。現年30歲的桑納（Khenzer Senat）就說：「我認為，至少在我記憶中，這位總統為非裔社群所做的事情，確實比其他總統都多。」

民主黨州眾議院成員波溫（David Bowen）說，2020年的局勢與2016年大不相同，這說明川普的選舉結果也會是截然不同。

33歲的波溫說：「我想有一群人，如今意識到他們的選票有多麼重要。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP