巴特勒聯德拉吉奇拿52分 熱火季後賽勝溜馬

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（法新社奧蘭多18日電） 巴特勒、德拉吉奇今天聯手攻下52分，讓熱火在季後賽對溜馬系列賽的首役，以113比101拿下勝利。

美國職籃NBA季後賽首輪，東區第5種子邁阿密熱火出戰第4種子印第安納溜馬的系列賽今天開打，雙方在比賽前39分鐘都沒辦法把領先拉開到兩位數，讓比賽勝負充滿不確定性。

直到終場前8分52秒，赫洛（Tyler Herro）後撤步跳投得手，讓熱火打出14比6攻勢，才讓他們一步步邁向勝利。

兩隊今天投籃手感都不錯，皆有近5成的命中率，熱火的命中率是49.4%，溜馬則是47.4%。

熱火的巴特勒（Jimmy Butler）今天攻下全場最高28分，包括關鍵時刻的進球在內，德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全隊次高24分，阿德巴約（Bam Adebayo）有17分、10籃板的「雙十」演出，並送出全隊最多的6次助攻，第一次打季後賽的菜鳥赫洛，從板凳出發奪下15分。

複賽後手感火燙的溜馬前鋒華倫（T.J. Warren），今天包括三分球5投4中在內，18次出手命中9球，攻下並列全隊最高的22分；布洛格登（Malcolm Brogdon）送出整場比賽最多的10次助攻，並同樣攻下22分；替補的哈勒戴（Justin Holiday）、桑遜（JaKarr Sampson）分別拿下11分、10分。

© 2020 AFP