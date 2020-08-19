振興方案露曙光利多不敵疫情加劇美中緊張 亞股各有漲跌

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（法新社香港19日電） 中美關係緊張與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情再度加劇，抵銷華爾街股市再創新高及陷入僵局美國振興方案露出曙光的利多，亞股今天有漲有跌。

部分樂觀的美國經濟數據激勵標準普爾500指數（S&P 500）創下歷史新高，於此同時，受惠於封城措施，科技類股買氣激增，帶動那斯達克（Nasdaq）指數也達到歷史高點。

有關美國國會正在處理的新紓困方案，儘管一般預料最終將達成協議，但因民主黨的版本規模高達2兆美元（約新台幣58兆），比共和黨版多一倍，而且兩黨都不肯讓步，成為拖累股市的關鍵因素。

不過美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，為了達成協議，她隸屬的民主黨可能願意縮減黨版振興方案額度，並於11月大選後再研商其他議題。

美國國會今年稍早曾通過3兆5000億美元的振興方案，搭配美國聯準會（Fed）的大撒幣與寬鬆貨幣政策，使得股市自3月間的谷底攀升。

雖然兩黨上周末取消磋商振興方案，不過普遍感受是兩黨都有意願促成。

東京股市今天收盤上漲0.26%，首爾股市收漲0.52%，雪梨股市收漲0.72%，孟買、胡志明市股市也收紅。

台北股市今天收盤下跌0.73%，上海股市收黑1.24%，香港股市收黑0.74%，新加坡股市收黑0.08%，曼谷、雅加達、馬尼拉、威靈頓股市收盤也下挫。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP