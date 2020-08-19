政府貪污腐敗改革緩慢 馬利總統遭政變下台

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（法新社巴馬科19日電） 馬利總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）遭反叛軍政變逮捕後，今天宣布辭職。過去，他一直以毫不妥協的形象，對這個西非國家發號施令。

凱塔2013年以壓倒性票數當選總統，5年後連任，但聖戰士衝突與種族暴力造成數以千計民眾死亡、數十萬人逃離家園後，凱塔地位岌岌可危。

政治改革牛步、經濟萎靡不振、公共設施與學校破舊不堪，加上民眾普遍認為政府貪污腐敗，也加劇馬利民眾的反凱塔情緒，促使數以千計的群眾走上街頭抗議。

本周之前，75歲凱塔都能在國際社會撐腰下，不去理會反對派批評，因為國際視他為抵禦聖戰士威脅的一道防線。

不過，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，反對派領袖席斯（Soumaila Cisse）3月遭到聖戰士逮捕，凱塔的地位也跟着嚴重受損。

他的隨扈對這位政治老手的描述各有不同，有人說他慷慨大方，有人說他脾氣暴躁，也有人說他製造分裂。

凱塔出生南部工業城鎮、逐漸沒落的棉花生產中心庫佳拉（Koutiala），是公務員之子，曾祖父是法國殖民時期軍人，第一次世界大戰期間在凡爾登戰役（Battle of Verdun）陣亡。

凱塔在馬利、塞內加爾與法國攻讀文學後，成為歐洲聯盟海外發展基金的顧問，之後在馬利北部擔任發展企畫領導人。

他曾反抗特拉奧黑（Moussa Traore）將軍。特拉奧雷曾任馬利總統，但1991年在軍事政變中遭罷黜。

接着，凱塔在馬利首位民選總統柯納黑（Alpha Oumar Konare）執政下步步高升。

凱塔在1994年到2000年擔任總理時，平息一連串重創經濟的罷工活動，建立起強硬領導風格的名聲，一步步贏得民心，讓他在2002年與2007年競選失利後，於2013年一舉以壓倒性票數贏得選舉。

凱塔競選總統時，自稱是能讓四分五裂的馬利團結一心的人物，抵觸他強硬言論的名聲。他2018年一舉擊敗席斯，贏得連任。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP