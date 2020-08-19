泰國法院針對示威者發出拘捕令

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（法新社曼谷19日電） 泰國近來陸續出現大小不一的反政府示威，法院今天針對6名民主倡議人士發出拘捕令，他們都參與了討論君主制及呼籲泰國政府改革的集會活動。

近來泰國幾乎天天都可看到由青年主導民主運動所發起的示威活動，到目前為止，泰國當局大致上容許這些活動。不過，泰國警方今天卻說，他們已經獲得6名主要示威者的拘捕令。

警方高層向法新社表示，這些示威者將被控煽動叛亂、電腦犯罪、違反疾病管製法及使用擴音器等罪名。

雖然泰國近年較少援引嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），但法界觀察家表示，與軍隊站在同一陣線的泰國政府已加強使用其他法律手段來對付異議人士，包括引用煽動叛亂、電腦犯罪等法律。

今天發出的拘捕令針對的對象包括先前被逮捕、隨後獲保釋的人權律師安農（Anon Numpa），還有學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）。他們現在面臨新的指控，這些指控與參與8月10日在法政大學（Thammasat University）舉行的集會有關。

當天集會約有5000名支持者參與，安農與帕努彭的談話觸及泰國君主制的改革，這在泰國屬於禁忌話題。

連日的示威活動中，許多講者都公開批評泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）領導的政府。帕拉育曾任泰國陸軍司令，於2014年的政變中掌權，擔任總理至今。

© 2020 AFP