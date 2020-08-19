美網退賽潮 小威拚追平澳洲傳奇紀錄利多

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（法新社紐約18日電） 多名女網好手因擔心疫情宣布退出美國公開賽，使得美國網球天後小威廉絲將有絕佳機會抱回個人第24座大滿貫賽單打金杯，追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的紀錄。

美網將於31日在紐約開打，受疫情影響，多位名將接連退賽，包括去年美網奪冠的西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）和加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）、來自澳洲的世界球後巴蒂（Ashleigh Barty）。瑞士天王費德瑞（Roger Federer）則因膝部動刀休養，早就宣布不參賽。

女網世界排名第2的羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）昨天宣布退賽。世界排名前10的烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭女將貝坦絲（Kiki Bertens）及瑞士的班西琪（Belinda Bencic）都將缺席。

然而小威廉絲（Serena Williams）、男網世界排名第一的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）及英國名將莫瑞（Andy Murray）都將出戰美網。

世界排名前10的奧地利選手提姆（Dominic Thiem）、俄羅斯的梅迪維夫（Daniil Medvedev）、希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及德國的茲韋列夫（Alexander Zverev）也將參賽。

美國網球協會（USTA）執行長陶史（Mike Dowse）說：「至於我們的陣容，就目前時勢和世界已然不同的情況而言，我再開心不過了，陣容超乎我們預期。」

「終究我們要服務的對象是粉絲，他們將見證一些令人難以置信的世界級網賽。」

主辦單位表示，約有9成選手已到紐約或在賽事隔離區備戰，如果開賽後有人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），將依紐約州規定自動退賽。

© 2020 AFP