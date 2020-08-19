防範疫情要迅速有效 研究點名韓國德國

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（法新社巴黎18日電） 「刺胳針傳染病期刊」刊登一項研究報告指出，各國要防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，執行檢測及追蹤務必有效且迅速，但全球僅少數國家遵照相關規範。

一群研究人員刊登報告在「刺胳針傳染病期刊」（Lancet Infectious Diseases），他們使用數學模型檢視過去研究的數據，發現檢測和追蹤手法本身能使冠狀病毒再生率（reproduction rate）降低26%。

報告的領銜作者、英國倫敦帝國學院（Imperial College London）公共衛生教授葛拉斯里（Nicholas Grassly）發表聲明說：「我們的研究結果顯示，檢測和追蹤有助於降低病毒再生率，但需要有效且迅速執行。」

法新社報導，具體而言，迅速且有效的檢測與追蹤，即是民眾出現癥狀立即展開檢測，並在24小時內取得檢測結果；同樣也要在24小時內隔離接觸者；以及確認80%的病例與接觸者。

報導指出，但只有韓國、台灣與德國等少數國家接近遵照這些規範，大多數國家仍遠遠不足。

例如法國，官方公布的數據顯示，通常得花好幾天約診才能進行聚合?鏈鎖反應（Polymerase Chain reaction）的鼻腔檢測，且平均還要等3.5天才能得知檢測結果，在英國與美國甚至要等更久。

至於英國等國家曾提出的群體免疫（herd immunity）概念，專家仍不確定要多少人口比例擁有免疫，也就是達到所謂群體免疫的門檻，才能防止冠狀病毒繼續擴散。

世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）今天表示，全球還沒有哪個地區達到遏止疫情所需的群體免疫程度。

他還說，人們不應「懷着群體免疫能救贖我們的期盼，當前，群體免疫不是解方」。

目前只有曾罹患2019冠狀病毒疾病且痊癒的人士，具有某種程度免疫力，但仍無法確定免疫力強度以及可以延續多久，疫苗固然也可賦予免疫力，但直到明年之前，疫苗還不太可能問世。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP