北韓勞動黨全代會2021年初召開 預計宣布新經濟計畫

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（法新社首爾20日電） 北韓領導人金正恩宣布明年1月將舉行勞動黨全國代表大會，檢討當前經濟政策「缺失」，並宣布新的5年經濟計畫，相當於承認過去經濟政策失敗。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在昨天召開的勞動黨中央委員會全體大會中宣布此事，並表示會在明年1月的第8次勞動黨大會檢討2016年5月以來經濟政策的成效與缺失。

北韓在2016年5月舉行第7次勞動黨大會，兩次大會間隔4年8個月。根據韓聯社報導，北韓勞動黨黨章規定每5年舉行一次全國代表大會，外界猜測，北韓提前召開大會，可能希望藉此進行整頓，緩解因疫情惡化的經濟困境。

金正恩表示，朝鮮半島地區在各種面向上都面臨「意外且不可避免的挑戰」。北韓發展核武及飛彈計畫在金正恩任內加速，聯合國安理會、美國、歐盟及其他國家因此對北韓實施制裁。

南韓智庫「韓國統一研究院」（KINU）分析師洪敏（譯音）告訴法新社，金正恩承認政策缺失，證明金正恩政府預期無法達成他們先前設定的經濟目標。

此外，這次大會時間接近美國新任總統就職，也可能是個信號。洪敏認為，北韓是在向美方釋放訊息，「無論是誰贏得選戰，新總統都應該加快促使兩國達成協議」。

自從去年美國總統川普與金正恩在越南河內的峰會破局後，平壤與華府之間的核議題談判就停滯不前。（譯者：廖禹揚/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP