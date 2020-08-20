員工猝死店內 巴西賣場以傘遮蔽繼續營業挨批冷血

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴西聖保羅19日電） 巴西雷西夫市一間家樂福賣場驚傳有員工在上班時猝死，賣場卻以紙箱和陽傘遮蓋遺體，繼續對外營業，消息曝光後引發抨擊。家樂福今天公開道歉，坦承處理此事的方式不當。

賣場銷售員桑托斯（Moises Santos）心臟病發猝逝後，法國連鎖量販巨頭家樂福（Carrefour）的巴西子公司說，公司對雷西夫市（Recife）這家分店的處理方式感到抱歉。

桑托斯14日猝逝店內的消息今天在社群媒體瘋傳，上傳網路的照片顯示，一具男性遺體倒在賣場走道，僅用幾把綠色陽傘遮蔽，周圍則以紙箱隔開，拉出簡易封鎖線。

一名推特用戶寫道：「有員工猝死在雷西夫一間家樂福賣場，賣場將遺體遮蓋起來後繼續營業。歡迎來到2020年的巴西。」

家樂福發表聲明說：「家樂福為旗下賣場處理這起令人悲傷且突如其來的員工猝死事件方式不當，向各界致歉。在事件發生後未立即關閉賣場，是我們的錯。」

家樂福表示，桑托斯急救不治後，相關人員根據指導方針，未移動遺體。

家樂福說：「我們已經修改因應這類罕見狀況的相關規範，包括關閉店家。」

然而，死者妻子表示她的丈夫不叫「桑托斯」，而是「卡瓦坎特」（Manoel Moises Cavalcante）。她也在巴西新聞網站G1控訴道：「我很憤怒。人命似乎並不值錢。人們只在乎金錢。」

家樂福2018年也曾在巴西爆出醜聞，當時有一名警衛在位於聖保羅（Sao Paulo）的賣場里打死一隻狗，引發眾怒。（實習編譯：李昕頤/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP