固特異禁穿「讓美國再次偉大」服裝 川普籲拒買

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普今天呼籲消費者不要購買固特異（Goodyear）的輪胎，因為報導指出，這家公司禁止員工穿着印有他政治口號的服裝。

堪薩斯WIBW廣播公司昨天貼出據稱是固特異多元化訓練投影片的照片，投影片內容說道，公司禁止與多種保守派理念相關的服飾，包括川普的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。

從不具名員工處取得的投影片照片傳開後，川普推文寫道：「別買固特異輪胎，他們宣布禁止讓美國再次偉大的帽子。用更低的價錢，買更好的輪胎。」

幻燈片把「政治附屬口號或材料」列為「不可接受」，支持執法的口號「警察的命也是命」（Blue Lives Matter）、「所有人的命都是命」（All Lives Matter）也在「不可接受」之列。

而在「可接受」欄位的，則是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「同性戀、雙性戀、跨性別驕傲」（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride）等口號。

算是美國汽車業支柱的固特異表示，這段投影片「並非由固特異公司製造或傳播，也不是多元化訓練課的一環」，「我們請相關人士不要在工作場所參與任何種類的政治競選活動，任何參選人、黨派或政治組織」。

固特異也重申支持「平等與執法」。

民主黨俄亥俄州聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）譴責川普發言。

「現在他是大放厥詞，在全球疫情方熾之際，說要『抵制這家美國公司』。太讓人吃驚了，沒有什麼是這位總統做不到的。」

© 2020 AFP