塔特姆33分轟垮76人 綠衫軍季後賽再下一城

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（法新社佛州奧蘭多19日電） 美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克新星塔特姆（Jayson Tatum）今晚砍下全隊最高33分，率隊以128比101輕取費城76人，再下一城取得季後賽2比0領先優勢。

東區第3種子塞爾蒂克此役轟進19顆三分球，力克命中5顆三分球的76人，平了隊史在季後賽的3分球紀錄，成功拿下第2勝。塞爾蒂克在7戰4勝制的季後賽首輪第一戰以109比101擊敗76人。

第3戰預計將於21日開打。

76人首節表現不俗，中鋒恩比德（Joel Embiid）手感發燙攻下9分，隊友李察遜（Josh Richardson）和米爾頓（Shake Milton）接連砍下三分球，在首節剩下4分52秒之際，76人以25比11領先塞爾蒂克，將比分拉開至14分差。

但76人的領先優勢終究只是曇花一現，綠衫軍愈戰愈勇，在第2節拉出38比24攻勢迅速反超，到第3節結束時，塞爾蒂克以98比75領先23分。

塔特姆上場31分鐘貢獻33分，全場20投12中，三分球12投8中，差點就追平了傳奇射手艾倫（Ray Allen）2009年在季後賽首輪第6戰對芝加哥公牛的單場9顆三分球隊史紀錄。

綠衫軍三分球43投19中，平了隊史在季後賽兩度締造的3分球紀錄；76人三分球21投5中。

華克（Kemba Walker）為塞爾蒂克挹注22分，布朗（Jaylen Brown）再添20分，得分達兩位數的還有雙雙繳出10分的史瑪特（Marcus Smart）和坎特（Enes Kanter）；前鋒海沃德（Gordon Hayward）因在第一戰扭傷右踝傷而缺陣。

塔特姆也送出全隊最高5助攻，坎特則搶下全隊最高9籃板，差一點便完成雙十紀錄。

76人中鋒恩比德砍下全場最高34分，21投11中，罰球13投12中，此外還貢獻10籃板，寫下雙十紀錄。李察遜轟進18分、米爾頓14分，哈里斯（Tobias Harris）則為76人貢獻13分11籃板。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP