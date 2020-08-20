小甜甜布蘭妮訴請解除監護失敗

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（法新社洛杉磯19日電） 過了10多年公私事務都由父親打理的生活之後，歌手「小甜甜」布蘭妮現在希望能脫離爸爸控制；但她訴請解除監護卻未能成功，法院裁定由她的父親繼續擔任監護人，直到2021年。

現年38歲的小甜甜布蘭妮（Britney Spears）2008年多次在公開場合情緒失控，之後她就依據法庭批準的司法監護，事業和私人事務都接受父親傑米（Jamie）保護。

許多粉絲認為她在Instagram發出隱藏密碼的訊息，表面看不出來，其實暗地在求助，因此以「＃放布蘭妮自由」（#FreeBritney）為口號四處奔走，希望幫她脫離父親控制。

先前布蘭妮和法庭指派給她的律師都未要求改變監護條款，直到昨天，律師殷爾姆（Samuel Ingham）終於向法院遞件要求讓布蘭妮的父親退出監護，改由專業監護人蒙哥馬利（Jodi Montgomery）擔任她財產和私人事務的監護人。

先前布蘭妮父親健康出問題，因此近一年來，布蘭妮的公私事務都由蒙哥馬利暫時監管。

殷爾姆稍早表示：「我們現在到了監護必須有大幅改變，以反映她目前生活方式和意願有重大改變的時候。」

殷爾姆說，蒙哥馬利的監護在8月22日結束之後，布蘭妮「強烈反對」父親重新監護。

但根據粉絲張貼在網路上的法庭文件，洛杉磯法庭今天閉門聆訊之後，決定把傑米的監護延長到2021年2月。

© 2020 AFP