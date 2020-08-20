法國主計部長疑不當收禮 家中遭搜索

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（法新社巴黎19日電） 法國肅貪單位調查人員前往公共活動與主計部部長杜索普家中搜索；杜索普被控收受不當贈禮且未申報，這也是總統馬克宏政府最新爆出的一起疑涉貪瀆案件。

消息來源告訴法新社，負責金融與稅務犯罪的檢察署昨天搜索杜索普（Oliver Dussopt）位於法國南部阿代什（Ardeche）的寓所。

搜索行動是為調查杜索普被控2017年擔任安諾乃（Annonay）鎮長時，收受一間給水廠業者所送的2幅平板印刷畫作，當時業者正準備和鎮公所簽訂合約；檢方要調查兩者間有無不法對價。

杜索普告訴法新社：「檢方在做他們該做的事，這再正常不過，最終也會還我清白。」他還說幾周前已把畫作送還對方，盼儘早打消爭議。

依規定，官員凡收受價值150歐元（約新台幣5600元）以上的饋贈就得申報，但杜索普表示之前不清楚那些藝品到底值多少所以才沒申報。

馬克宏政府的部會首長頻傳涉案，包括總統府秘書長柯勒（Alex Kohler）捲入涉及貨櫃船運大廠的利益衝突、馬克宏親信費朗德（Richard Ferrand）因涉及房地產遭調查而辭去住房部長，另外新任內政部長達馬南（Gerald Darmanin）因捲入性侵案遭調查。

© 2020 AFP