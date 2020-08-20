波蘭外長請辭 本周第2位下台部長級官員

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（法新社華沙20日電） 白俄羅斯總統大選爭議未歇，波蘭外長恰普托維奇日前說，華沙將在白俄羅斯總統魯卡申柯與反對派間進行調解。不過，恰普托維奇今天請辭，成為波蘭近期第2位辭職的部長級官員。

正當華沙參與歐盟因應白俄羅斯政治危機的外交折衝之際，恰普托維奇（Jacek Czaputowicz）做出這項決定。

白俄羅斯是波蘭的鄰國之一。恰普托維奇昨天接見白俄羅斯主要的反對派人士，包括澤布卡羅（Valery Tsepkalo）等人。

恰普托維奇辦公室未明確解釋他請辭的原因，僅表示，「部長之前就說過，選後是改變的好時機」。辦公室告訴波蘭新聞社（PAP），恰普托維奇希望他的繼任者將維持波蘭目前的路線，並支持強化波蘭在國際舞台上的地位。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在7月舉行的大選決選以些微差距贏得連任。2018年起擔任波蘭外長的恰普托維奇是繼衛生部長舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）18日請辭後，波蘭一周內第2位辭職的部長級官員。

舒莫夫斯基雖表示因個人原因請辭，但當地媒體批評他所領導的衛生部，未能有效監督疫情期間口罩等物資採購。

© 2020 AFP