美高球公開賽9月登場 業餘球王金谷拓實、台灣好手俞俊安搶下門票

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（法新社紐約19日電） 美國高球公開賽9月將在紐約州馬馬羅內克（Mamaroneck）的翼腳（Winged Foot）俱樂部開打，世界業餘球王、日本選手金谷拓實和台灣好手俞俊安今天順利出線，搶下2張門票。

美國高爾夫球協會（USGA）先前宣布，美國公開賽將延至9月17日至20日舉行，但原本分區進行的資格賽受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年確定取消，不過美國高協擴大豁免類別，大致能夠照顧到各大巡迴賽的頂尖選手，包括業餘選手。

搶下另外5張入場券的是美國選手卡斯蒂約（Ricky Castillo）、湯普森（Davis Thompson）和帕克（John Pak），以及西班牙選手羅薩伍德（Eduard Rousaud）和蘇格蘭選手史考特（Sandy Scott）。

現年22歲的業餘球王金谷拓實2018年勇奪亞太業餘錦標賽（Asia-Pacific Amateur Championship）冠軍，去年捧回亞軍；這將是他首度參與美國高球公開賽。

同為22歲的俞俊安目前在亞利桑那州立大學（Arizona State University）就讀4年級，將連續第3年闖進美國高球公開賽。

已經拿到入場券的還有另外6名業餘選手，其中包括2019美國業餘錦標賽冠軍奧格雷特里（Andy Ogletree）。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP