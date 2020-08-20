賀錦麗接受民主黨提名 感念已故母親

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（法新社華盛頓19日電） 角逐白宮大位的美國前副總統拜登搭檔賀錦麗今天在3名女性至親介紹下，正式接受民主黨提名為副總統候選人，象徵着在她開創性人生及11月大選中，女性所扮演的重要角色。

55歲的美國聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）是一位出身自移民家庭的女兒，她的兩名繼子女昵稱她為「媽馬拉」（Momala）。她欣然接受成為主要政黨提名為第一位有色人種女性副總統候選人，並擘畫出她與競選搭檔拜登（Joe Biden）若成功擊敗總統川普的未來藍圖。

但她在這場政治生涯中最重要演說里，也提及那些扶持她成長的女性。

在賦予美國女性投票權的憲法第十九修正案頒布的100周年這年發表談話，賀錦麗代表民主黨重要女性有色人種選區成員中的一股不凡潛力。

賀錦麗在民主黨全國代表大會致詞中表示：「這些女性激勵我們拾起火炬，繼續奮鬥下去。」

賀錦麗曾一再強調她以家人為優先，對她而言，她能有今天，都是受惠於已過世的母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）。戈巴蘭是印度移民，生前是備受敬重的癌症研究專家。

戈巴蘭當年在加州柏克萊（Berkeley）街頭為民權抗爭期間，認識賀錦麗牙買加出生的父親。

賀錦麗說：「噢，我多麼希望她今晚能在這兒，但我知道她正在天上俯視着我。」

賀錦麗表示，母親當年在奧克蘭（Oakland）產下她時，「大概從來沒想過我如今會站在你們面前，說出這些話：我接受你們提名為美國副總統候選人」。

© 2020 AFP