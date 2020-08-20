近距離接觸過確診者 兩網球選手在美遭檢疫

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（法新社紐約19日電） 美國網球公開賽「泡泡式」隔離環境內有兩名選手與2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）確診患者接觸後，遭美網暖身賽西南公開賽主辦單位除名，並送往接受檢疫。

西南公開賽（Western and Southern Open）往年都在辛辛那提舉行，今年移師紐約作為8月31日開打的美國網球公開賽（US Open）暖身賽。今年美網將不開放球迷現場觀賽，大會已在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）的國家網球中心（National Tennis Center）設立泡泡式隔離環境。

西南公開賽昨天傳出有非球員人士在隔離環境中確診感染新型冠狀病毒後，大會今天採取行動將兩名曾與染疫者接觸的選手除名。

這名確診者目前接受10天隔離，但追蹤接觸者後發現，有兩名球員與這名感染者有過「近距離且長時間的接觸」。

大會並未公布兩名球員身分，但阿根廷的培亞（Guido Pella）以及資格賽有望出線的玻利維亞球員德利恩（Hugo Dellien），雙雙在照片分享平台Instagram表示，他們就是被除名的選手。

西南公開賽女子組賽事預計21日展開，男子組賽事則於22日開打。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP