Fed看衰美國經濟前景　亞股收盤一片慘綠

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（法新社香港20日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）的會議紀錄顯示，美國經濟復蘇前景堪憂，加上美國新一波的經濟方案談判短期內恐難有結果，令亞股今天收盤全倒。

多虧聯準會（Fed）及各國央行的金援，帶領全球股市自3月谷底強彈，但今年稍早敲定規模數兆美元的財政支持方案現在已經快要用盡，美國國會議員面臨著「掏更多錢」的壓力。

只是民主黨和共和黨在新的振興方案上堅持己見，期待短期內就能討論出結果的機會渺茫。

美國疫情持續延燒，加上封鎖措施使得商店停止營運，聯準會7月會議紀錄顯示，在協助小型企業、給失業者更多補助，以及直接發放全美國民眾的紓困給付告一段落之際，它們擔心美國經濟復蘇情況。

令股市承壓的，還有揮之不去的美中緊張關係，美國國務院當地時間19日表示，為反映美國對北京施行「港區國安法」的深度關切，已正式通知港府將中止與香港的3項協議，包含移交逃犯及移交判刑人協定。

然而還是有好消息可以期待，中國商務部發言人高峰今天在網路例行記者會表示，中美雙方已商定於近日舉行通話，討論第一階段貿易協議的執行情況。

香港股市今天收跌1.54%；東京股市收低1%；上海股市收挫1.30%；首爾股市暴跌3.66%。

雪梨股市微跌0.77%；台北股市重跌3.26%；新加坡股市挫跌1.29%；威靈頓股市收跌0.76%；曼谷股市下跌0.8%；馬尼拉股市挫跌0.61%。

© 2020 AFP