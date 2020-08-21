安特托昆博繳雙20 公鹿季後賽扳平魔術

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（法新社佛州奧蘭多20日電） NBA公鹿今天不讓前役輸球憾事重演，靠安特托昆博繳28分、20籃板「雙20」成績，以111比96擊敗魔術，在季後賽首輪1比1扳平戰局。

美國職籃NBA東區頭號種子密爾瓦基公鹿，在季後賽首輪第1戰意外敗給「老8」奧蘭多魔術，今天公鹿開賽就打出聯盟頂尖防守強隊的氣勢，首節除攻下25分，也把魔術得分壓低到13分，迅速取得兩位數領先。

魔術在首節24次出手僅命中3球，讓比賽勝負早早定調，次節公鹿追加領先，上半場打完64比43將領先擴大到21分，前3節打完也還有93比73領先20分。

末節魔術力圖振作，但始終未能真正威脅公鹿，最終公鹿以111比96擊敗魔術，讓兩隊在系列賽以1比1戰成平手。

公鹿今天贏球的關鍵，除了「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的強勢表現，防守上恢復水準也是一大關鍵。公鹿今天給魔術強大的壓力，讓魔術整場比賽89次出手命中31球，命中率只有34.8%，三分球更是33次出手只命中7球，命中率只有21.2%。

這場比賽，安特托昆博有28分、20籃板的「雙20」強勢表現，替補的康納頓（Pat Connaughton）也有15分、11籃板的「雙十」演出，羅培茲（Brook Lopez）攻下20分，布萊索（Eric Bledsoe）、迪文森索（Donte DiVincenzo）分別獲得13分、11分。

魔術方面，佛契維奇（Nikola Vucevic）今天攻下全場最高32分，並抓下10籃板，有「雙十」成績，福尼耶（Evan Fournier）和替補的羅斯（Terrence Ross）都拿下12分，佛茲（Markelle Fultz）、奧古斯丁（D.J.Augustin）分別取得11分、10分。

© 2020 AFP