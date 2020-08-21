懼貝魯特大爆炸重演 塞內加爾要移除港區硝酸銨

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（法新社達卡20日電） 塞內加爾官員今天指出，相當於造成貝魯特大爆炸的約2700公噸硝酸銨現儲放在首都達卡（Dakar）港區，港區當局已要求將這種爆炸性化學物品移走。

貝魯特港區4日發生大爆炸，奪走181條人命和數千人受傷，造成這個黎巴嫩首都大片區域嚴重受創。

法新社報導，大量具爆炸性的硝酸銨被不安全地儲放貝魯特港區多年後發生爆炸，外界歸咎於官方疏失和腐敗。

硝酸銨可使用於肥料或炸藥。

塞內加爾港區當局今天表示，約3050公噸硝酸銨之前陸續運抵達卡。

港區當局聲明指出：「這些硝酸銨中，已有350公噸運送至馬利（Mali）。」

其餘部分原訂也運往馬利，但因這個非洲內陸國家18日發生政變，現已遭封鎖。

這些硝酸銨物主之前提議，將其儲放在達卡30公里外正開發為衛星城鎮的地區，物主在當地擁有一塊空地。

港區官員德拉米（Baba Drame）說，塞內加爾環境部拒絕了這項要求。

他表示：「我們已要求物主採取行動，將此貨物移出塞內加爾。」

塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）昨天要求召開內閣會議，制訂計畫以安全地儲放具危險性化學物品。

達卡港區當局表示，他們已採取「所有必要措施以避免類似貝魯特大爆炸的災難發生」。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP