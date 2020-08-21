曾同為口吃所苦 拜登助13歲男孩重拾自信

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（法新社美國威明頓20日電） 今天在美國民主黨全國代表大會閉幕之夜上搶盡鋒頭的並非政治人物或A咖巨星，而是一位患有口吃的13歲男孩，他表示自己的口吃問題在拜登幫助下，獲得顯着改善。

哈靈頓（Brayden Harrington）在全代會上播放的感人影片中表示，他在拜登（Joe Biden）今年稍早於新罕布什爾州造勢時，遇到這名出身藍領階級的參選人。

戴着牙套、面露燦爛笑容的哈靈頓說：「若不是因為喬．拜登，我今天不會在這裡對你們說話。」

「他告訴我，我們都是同一個俱樂部的成員，我們都會結巴。聽到像我這樣的人能成為副總統，真是令人驚奇。」

現年77歲的拜登幼年時深受口吃困擾，曾遭人殘酷地取綽號嘲笑。

將代表民主黨參選總統的拜登，在競選過程中偶爾會提及自己努力克服口吃的故事，譬如自己朗讀葉慈（William Butler Yeats）等愛爾蘭詩人詩作，並在夜晚拿着手電筒，在鏡子前練習發音咬字。

哈靈頓表示，拜登當時要他坐下，告訴他自己大聲練習朗讀的詩作，並給哈靈頓看自己如何在講稿上做記號，讓演講內容更容易背誦。

哈靈頓說：「我只是一個平凡的孩子，但在短短的時間內，喬．拜登讓我對困擾一生的事物更有自信。喬．拜登關心，我們可以想像他能為我們大家做的事情。」

拜登今晚接受民主黨提名前，大會播放的影片講述他的人生歷程，其中提到他童年時期的口吃問題，以及有一回學校老師模仿他口吃，拜登回家後將此事說出來，隨即被母親載回學校找老師理論的往事。

拜登在影片中引述母親當時對老師說的話：「你有對我兒子說ㄅ、ㄅ、ㄅ拜登嗎？」

「這名修女（老師）說，『我只是在凸顯』，我的母親站起來說，『你要是再這樣和我兒子說話，我會回來把你頭上那頂修女帽給扯下來，你聽懂了嗎？』」

民主黨先前舉行總統初選，拜登在辯論期間數度結巴，口吃問題顯而易見。

拜登去年接受美國雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）專訪，坦承他成年後有時仍說話「卡卡」，說明了他時而口誤的原因。

拜登2月在類似市民大會的造勢集會上表示，當他遇到口吃的人，常常會留給對方自己的私人電話號碼。

他說：「他們可以打給我。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP