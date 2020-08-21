格陵蘭冰蓋去年減少5000億噸 海平面上升拉警報

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（法新社巴黎20日電） 根據最新研究，格陵蘭冰蓋去年凈減少5320億公噸的冰，打破歷來最高紀錄，相當於全球海洋每天注入額外300萬噸水，或每秒注入6個奧運泳池水量，令海平面上升速度加快拉警報。

今天發表在「地球與環境通訊」（Communications Earth & Environment）期刊的一份研究指出，從格陵蘭（Greenland）2到3公里厚冰蓋崩離的冰層和融冰化成的洪流，是造成去年全球海平面上升的單一最大來源，占所有增加水量的40%，相當於令海水升高1.5毫米。

研究人員表示，格陵蘭去年流失的冰量，比2012年創造的最高紀錄至少多了15%。而更令人警覺的是融冰長期趨勢。

這份研究報告的第一作者、德國「艾佛瑞德維根納極地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research）冰河學家薩斯根（Ingo Sasgen）告訴法新社：「包括去年在內，史上格陵蘭冰蓋全年減少規模創新高的5次，全都發生在過去10年內。」

若格陵蘭冰蓋全部融化，全球海平面將升高達7公尺。就算海平面上升幅度沒這麼高，也會導致全球海岸線重畫，並造成今日有數億人居住的土地不再宜居。（實習編譯：李昕頤/核稿：張正芊）

© 2020 AFP