火箭7人得分達兩位數 季後賽2比0領先雷霆

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（法新社奧蘭多20日電） NBA火箭今天7人得分達兩位數，並靠末節連下17分攻勢逆轉以111比98擊敗雷霆，在季後系列賽暫以2比0領先。

美國職籃NBA季後賽首輪，奧克拉荷馬雷霆與休士頓火箭系列賽第2戰，火箭MVP雙雄之一的衛斯布魯克（Russell Westbrook）仍舊因傷缺陣。

今天比賽，雷霆第4節開局不久還以80比77領先，但隨後手感急凍，打完3節落後的火箭則是包括葛林（Jeff Green）的3個三分球在內，一口氣連拿17分，讓火箭就此接管戰局。

那段期間，雷霆連8次出手都落空，自此就未將落後縮小到8分以內。

火箭的哈登（James Harden）在系列賽首戰砍進6記三分球攻下37分，今晚他三分線外11次出手僅命中2球。雷霆的多特（Luguentz Dort）死命防守，是讓哈登冷卻下來的主要原因之一。

系列賽首戰因為右膝扭傷缺陣的多特，今天回到雷霆先發名單，並專職看管哈登。兩隊本季交手的比賽中，有兩場多特有上場，哈登在他防守下，45次出手僅命中14球，三分線外的28投僅3中。

儘管在攻擊上對火箭的貢獻有限，但哈登成功讓球在場上轉移，帶領隊友加入戰局，讓全隊有7人得分達兩位數，其中豪斯（Danuel House Jr.）為球隊挹注19分，葛林、高登（Eric Gordon）各拿下15分。

雷霆4人有雙位數得分，其中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高31分，保羅（Chris Paul）拿下14分。

© 2020 AFP