疫苗佳音激勵亞股收高 唯疫情未降溫漲勢有限

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（法新社香港21日電） 除科技股領軍帶動美股再創新高外，疫苗研發報佳音，也推升亞股走高，投資人暫時把美國就業數據意外疲軟的消息擺一旁。但在全球疫情蔓延和美國新振興方案卡關下，漲勢仍有限。

各國央行祭出的振興措施帶動全球股市衝高，疫情讓數十億人被迫禁足在家，亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）等科技巨擘成了這波疫情的最大贏家，帶領以科技股為主的那斯達克指數屢創新高。

輝瑞（Pfizer）和BioNTech SE表示，目前正在研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可望在10月送主管機關審核。一旦順利通過審查，最快11月就會有疫苗。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說，這個消息帶來「若干希望…世界的生活可以比預期更早回到常態…這不但對市場來說，是利多，對亟欲找到解方結束這波自1930年代以來全球最嚴重的衰退的各國來說，也是佳音」。

日股日經指數收盤小漲0.17%；香港恆生指數收漲1.30%；上海綜合股價指數收漲0.50%；韓國Kospi指數收漲1.34%；新加坡股市收小紅漲0.02%；紐西蘭股市收漲1.49%。澳洲股市收小黑跌0.14%；菲律賓股市收跌0.61%。

© 2020 AFP