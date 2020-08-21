美選舉安全官員：大選計票慢 外國恐伺機干預

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓20日電） 美國負責選舉安全的最高階官員今天表示，他最大的擔憂是11月3日大選後的計票緩慢，使得外國勢力有機會幹預。

美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）表示，外部行為者可能利用勒索軟體或其他網路攻擊等駭客手法，來對付發放、計算和傳送選票的基礎建設，包括過度負荷與人員編製不足的郵局和投票所。

伊凡尼納在美國商會（US Chamber of Commerce）主辦的視訊研討會上表示，我很擔心大選日和之後的情況。

他說：「我擔心勒索軟體攻擊還有網路攻擊。我也擔心由於網路滲透和勒索軟體而導致人們無法投票。」

勒索軟體是駭客使用的技術，能完全凍結或阻擋電腦系統中的資料讀取管道，藉此敲詐贖金。

伊凡尼納警告，預期郵寄投票數量會激增，非常有可能讓美國總統川普和對手拜登（Joe Biden）的對決與國會改選，在選舉隔天還沒公布結果。

他說：「我們必須要有耐心，並理解到由於郵寄投票還有選舉過程，我們可能等到4日早上還沒確定總統人選。」「需要一些時間來計票。」

伊凡尼納表示，他對於外國勢力在選戰期間的干擾保持相當警戒，特別是來自中國、俄羅斯和伊朗的干預。

他還說：「有其他國家也來摻一腳，因為他們以為有效。」「包括古巴、北韓、沙烏地阿拉伯在內，如今有很多國家參與。」

伊凡尼納認為，最大的隱憂是妨礙計票和回報票數。

他指出，2014年俄國的干擾危及選舉委員會網絡。他說：「我擔心11月3日、4日以及一直到11月底的干預活動。」（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP